தேர்தல் விதிமீறல்கள் தொடர்பான புகார்களை கட்டணமில்லா தொலைபேசி மூலம் தெரிவிக்கலாம் கலெக்டர் தகவல் + "||" + Complaints regarding electoral violations can be reported through a toll free phone collector information

