மாவட்ட செய்திகள்

ராயபுரத்தில் சிலை திருட்டு வழக்கில் மேலும் ஒருவர் கைது கடையில் பதுக்கிய விநாயகர் சிலை மீட்பு + "||" + One more arrested in the case of idol theft in rayapuram Vinayagar Statue Rescue

ராயபுரத்தில் சிலை திருட்டு வழக்கில் மேலும் ஒருவர் கைது கடையில் பதுக்கிய விநாயகர் சிலை மீட்பு