மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் பறக்கும்படையினர் சோதனை: டைல்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர், வியாபாரியிடம் ரூ.7.94 லட்சம் பறிமுதல் + "||" + In the district Flying Soldier Test: Tiles company owner, Rs. 7.94 lakh confiscated by businessman

மாவட்டத்தில் பறக்கும்படையினர் சோதனை: டைல்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர், வியாபாரியிடம் ரூ.7.94 லட்சம் பறிமுதல்