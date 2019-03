மாவட்ட செய்திகள்

கணினி மூலம் குலுக்கல் முறையில் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு + "||" + Electronic turnout machines are allocated to the polling booths through the system

கணினி மூலம் குலுக்கல் முறையில் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு