மாவட்ட செய்திகள்

உரிய ஆவணங்கள் இன்றி வங்கிக்கு காரில் எடுத்துச்சென்ற ரூ.40 லட்சம் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Rs 40 lakhs confiscated to the bank without proper documents

உரிய ஆவணங்கள் இன்றி வங்கிக்கு காரில் எடுத்துச்சென்ற ரூ.40 லட்சம் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை