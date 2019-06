மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தையொட்டி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் முதல் முறையாக சிறப்பு மருத்துவ முகாம் + "||" + Special Medical Camp for the first time in the Collector's office at the crowd meeting the crowd

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தையொட்டி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் முதல் முறையாக சிறப்பு மருத்துவ முகாம்