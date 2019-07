மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்ட நலவாரிய அலுவலகங்கள் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் - விசைத்தறி தொழிலாளர் சம்மேளன கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + District welfare offices have previously protested - Resolution at the Loom Workers Federation

மாவட்ட நலவாரிய அலுவலகங்கள் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் - விசைத்தறி தொழிலாளர் சம்மேளன கூட்டத்தில் தீர்மானம்