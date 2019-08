மாவட்ட செய்திகள்

காங்கேயத்தில் கொங்கு மக்கள் முன்னணியினர் சென்ற 7 கார்களின் கண்ணாடி உடைப்பு; சாலை மறியல், போலீஸ் குவிப்பு + "||" + Leaders of Kongu people have gone 7 cars breakage of the glass; Road pickup

காங்கேயத்தில் கொங்கு மக்கள் முன்னணியினர் சென்ற 7 கார்களின் கண்ணாடி உடைப்பு; சாலை மறியல், போலீஸ் குவிப்பு