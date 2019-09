மாவட்ட செய்திகள்

தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக்பொருட்களை மாணவர்கள் பயன்படுத்தினால் பள்ளி நிர்வாகத்துக்கு அபராதம் + "||" + Prohibited Plastic products School administration fines if students use it

