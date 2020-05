மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோட்டில் இருந்து வெளி மாநிலங்களுக்கு மஞ்சள் - ஜவுளி ஏற்றுமதி தொடங்கியது + "||" + Export of turmeric - textile from Erode to outer states started

ஈரோட்டில் இருந்து வெளி மாநிலங்களுக்கு மஞ்சள் - ஜவுளி ஏற்றுமதி தொடங்கியது