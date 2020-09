மாவட்ட செய்திகள்

கண்களில் கருப்பு துணி கட்டிக்கொண்டு கண் தானம் குறித்து சுகாதார ஊழியர்கள் விழிப்புணர்வு + "||" + Health workers raise awareness about eye donation by wearing black cloth around the eyes

கண்களில் கருப்பு துணி கட்டிக்கொண்டு கண் தானம் குறித்து சுகாதார ஊழியர்கள் விழிப்புணர்வு