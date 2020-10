மாவட்ட செய்திகள்

பூண்டி ஏரியிலிருந்து செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு நீர் திறப்பு 200 கன அடியாக அதிகரிப்பு + "||" + Increase in water opening from Boondi Lake to Sembarambakkam Lake by 200 cubic feet

பூண்டி ஏரியிலிருந்து செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு நீர் திறப்பு 200 கன அடியாக அதிகரிப்பு