மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரியில் இதுவரை 36 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா + "||" + Corona for 36 thousand people so far in Pondicherry

புதுச்சேரியில் இதுவரை 36 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா