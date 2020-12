மாவட்ட செய்திகள்

சாத்தான்குளத்தில் சாலைமறியலில் ஈடுபட்ட 55 பா.ஜனதாவினர் கைது; கால்வாயில் தண்ணீர் திறப்பதில் அதிகாரிகள் பாரபட்சம் காட்டுவதாக புகார் + "||" + 55 MPs arrested for road blockade in Sathankulam; Authorities complained of discrimination in the opening of water in the canal

சாத்தான்குளத்தில் சாலைமறியலில் ஈடுபட்ட 55 பா.ஜனதாவினர் கைது; கால்வாயில் தண்ணீர் திறப்பதில் அதிகாரிகள் பாரபட்சம் காட்டுவதாக புகார்