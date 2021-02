மாவட்ட செய்திகள்

மது குடிக்க பணம் தர மறுத்ததால் மனைவி-மாமியார் மீது உருட்டுக்கட்டை தாக்குதல்; டிரைவர் கைது + "||" + Attack on wife-in-law for refusing to pay for alcohol; The driver was arrested

மது குடிக்க பணம் தர மறுத்ததால் மனைவி-மாமியார் மீது உருட்டுக்கட்டை தாக்குதல்; டிரைவர் கைது