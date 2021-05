தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் புதிதாக 3,26,098 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு: மேலும் 3,890 பேர் பலி + "||" + India adds 326,098 new Covid cases, 3,890 more deaths; tally over 24.37 million

இந்தியாவில் புதிதாக 3,26,098 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு: மேலும் 3,890 பேர் பலி