தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேச சட்டசபை தேர்தல்: விவசாயிகளின் கடன்கள் தள்ளுபடி என பிரியங்கா அறிவிப்பு + "||" + Electricity bill waiver, 20 lakh govt jobs: Here’s what Priyanka Gandhi promises if Congress comes to power in Uttar Pradesh

உத்தரபிரதேச சட்டசபை தேர்தல்: விவசாயிகளின் கடன்கள் தள்ளுபடி என பிரியங்கா அறிவிப்பு