மாநில செய்திகள்

அரைகுறை அறிக்கை தாக்கல் பள்ளி கல்வித்துறை செயலாளர், இயக்குனர் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + School education Secretary, director To be present in person Court order

அரைகுறை அறிக்கை தாக்கல் பள்ளி கல்வித்துறை செயலாளர், இயக்குனர் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு