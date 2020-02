மாநில செய்திகள்

உடல்நலக்குறைவால் உயிர் பிரிந்தது சென்னை திருவொற்றியூர் தொகுதி தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. மரணம் - மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி + "||" + The Thiruvottiyur constituency in Chennai MLA Death - MK Stalin Tribute in person

உடல்நலக்குறைவால் உயிர் பிரிந்தது சென்னை திருவொற்றியூர் தொகுதி தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. மரணம் - மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி