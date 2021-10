மாநில செய்திகள்

சென்னை ஏழுகிணறில் உள்ள ராமலிங்க அடிகளார் வாழ்ந்த இல்லம் புதுப்பிக்கப்படுகிறது அமைச்சர் தகவல் + "||" + The house where Ramalinga Adigalar lived in Chennai Ezhukinar is being renovated

சென்னை ஏழுகிணறில் உள்ள ராமலிங்க அடிகளார் வாழ்ந்த இல்லம் புதுப்பிக்கப்படுகிறது அமைச்சர் தகவல்