மாநில செய்திகள்

அரசு வேலைவாங்கித் தருவதாக கூறி ஓ.பன்னீர்செல்வம் பெயரில் ரூ.44 லட்சம் சுருட்டல் + "||" + Rs 44 lakh rolled in the name of O. Panneerselvam claiming that the government will hire him

அரசு வேலைவாங்கித் தருவதாக கூறி ஓ.பன்னீர்செல்வம் பெயரில் ரூ.44 லட்சம் சுருட்டல்