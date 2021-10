உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான்: 12 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த மதகுருவுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிப்பு

Pakistani cleric jailed for life for raping minor in Lahore

