உலக செய்திகள்

மியான்மர்: அப்பாவி மக்கள் 30 பேரை சுட்டுக்கொன்று பெட்ரோலை ஊற்றி எரித்த கொடூரம் + "||" + More than 30 killed, bodies burned in Myanmar’s Kayah state

மியான்மர்: அப்பாவி மக்கள் 30 பேரை சுட்டுக்கொன்று பெட்ரோலை ஊற்றி எரித்த கொடூரம்