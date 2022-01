உலக செய்திகள்

சீனாவில் கட்டிடத்தின் அடிப்பகுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 9 பேர் பலி..! + "||" + Nine killed in underground fire in China's Dalian..!

சீனாவில் கட்டிடத்தின் அடிப்பகுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 9 பேர் பலி..!