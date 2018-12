ஆன்மிகம்

கர்த்தருக்குச் சித்தமானது உங்கள் குடும்பத்தில் வாய்க்கும் + "||" + The Lord will prosper in your family

