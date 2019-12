உங்கள் முகவரி

சுவர்களை சுத்தம் செய்யும் அட்டை வடிவ ‘ரோபோ’ + "||" + The card-shaped robot that cleans the walls

சுவர்களை சுத்தம் செய்யும் அட்டை வடிவ ‘ரோபோ’