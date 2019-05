கிரிக்கெட்

டோனியின் ஆலோசனைகள் தவறாகவும் முடிந்துள்ளன: நகைச்சுவையாக கூறிய குல்தீப் யாதவ் + "||" + MS Dhoni goes wrong with his tips a lot of times, says Kuldeep Yadav in jest

டோனியின் ஆலோசனைகள் தவறாகவும் முடிந்துள்ளன: நகைச்சுவையாக கூறிய குல்தீப் யாதவ்