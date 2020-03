கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான கடைசி ஆட்டத்திலும் தென்ஆப்பிரிக்கா வெற்றி + "||" + South Africa won the last game against Australia

