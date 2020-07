மாவட்ட செய்திகள்

ஆகஸ்டு 31-ந் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு பஸ், ரெயில்கள் ஓடாது என்று எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + Edappadi Palanisamy announces that curfew extension will not run on buses and trains till August 31.

