மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு காலத்தை வீணாக்காமல் தொப்பூர் அருகே மாணவர்கள் உருவாக்கிய குறுவனம் பொதுமக்கள் வரவேற்பு + "||" + Kuruvanam created by students near Toppur without wasting curfew time was welcomed by the public

ஊரடங்கு காலத்தை வீணாக்காமல் தொப்பூர் அருகே மாணவர்கள் உருவாக்கிய குறுவனம் பொதுமக்கள் வரவேற்பு