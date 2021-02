மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.2 கோடி தங்கம் பறிமுதல் 4 பெண்கள் உள்பட 8 பேர் பிடிபட்டனர் + "||" + Eight persons, including four women, were arrested at the Chennai airport for seizing gold worth Rs 2 crore

சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.2 கோடி தங்கம் பறிமுதல் 4 பெண்கள் உள்பட 8 பேர் பிடிபட்டனர்