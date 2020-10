தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பால் நீட் தேர்வு எழுதாத மாணவர்களுக்கு நாளை மறுதேர்வு - தேசிய தேர்வு முகமைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு அனுமதி + "||" + Re-exam for Students who did not write NEET exam due to corona - Supreme Court allows NEA

கொரோனா பாதிப்பால் நீட் தேர்வு எழுதாத மாணவர்களுக்கு நாளை மறுதேர்வு - தேசிய தேர்வு முகமைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு அனுமதி