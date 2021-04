மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் நாளை 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு விடுமுறை - தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Holidays for 12th class students across Tamil Nadu tomorrow - Government of Tamil Nadu announcement

