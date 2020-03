உலக செய்திகள்

டிரம்புடன் இங்கிலாந்து பிரதமர் தொலைபேசியில் பேச்சு + "||" + Trump talks with the UK Prime Minister on the phone

டிரம்புடன் இங்கிலாந்து பிரதமர் தொலைபேசியில் பேச்சு