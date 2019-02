மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் தனியார் நிறுவன ஊழியர் வீட்டில் நகை, வெள்ளி பொருட்கள் திருட்டு - 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு போலீசில் புகார் + "||" + Private company employee in Salem home jewelery and silverware theft - 2 years after the police complaint

சேலத்தில் தனியார் நிறுவன ஊழியர் வீட்டில் நகை, வெள்ளி பொருட்கள் திருட்டு - 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு போலீசில் புகார்