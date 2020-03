உலக செய்திகள்

ஒரே நாளில் 2 ஏவுகணை சோதனை நடத்தி அதிர வைத்தது, வடகொரியா - தென் கொரியா கண்டனம் + "||" + 2 missile test carried out on the same day which shook up, North Korea - South Korea condemns

