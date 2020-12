உலக செய்திகள்

சீனாவின் பெய்ஜிங் நகரில் கொரோனா காரணமாக கட்டுப்பாடுகள் தீவிரம் + "||" + Intensification of restrictions due to corona in Beijing, China

சீனாவின் பெய்ஜிங் நகரில் கொரோனா காரணமாக கட்டுப்பாடுகள் தீவிரம்