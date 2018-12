மாவட்ட செய்திகள்

அஸ்திவாரம் தோண்டிய குழிக்குள் அமர்ந்து உணவு சாப்பிட்டபோது மண் சரிந்து ஒருவர் சாவு; 3 தொழிலாளர்கள் காயம் + "||" + At the foundation of the foundation of the ditch and eating food when the food was dying, one died

அஸ்திவாரம் தோண்டிய குழிக்குள் அமர்ந்து உணவு சாப்பிட்டபோது மண் சரிந்து ஒருவர் சாவு; 3 தொழிலாளர்கள் காயம்