மாவட்ட செய்திகள்

ரத்த வங்கி சிறந்த பராமரிப்பில் மாநில அளவில் வாலாஜா மருத்துவமனை 2-ம் இடம் ஊரகத்துறை இயக்குனர் பேட்டி + "||" + The blood bank is in excellent care Walajja Hospital 2 is the state level Interview with Director of Rural Development

ரத்த வங்கி சிறந்த பராமரிப்பில் மாநில அளவில் வாலாஜா மருத்துவமனை 2-ம் இடம் ஊரகத்துறை இயக்குனர் பேட்டி