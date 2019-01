மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் அரசு-தனியார் பங்களிப்பில் ஏரிகள் மேம்படுத்தப்படும் குமாரசாமி அறிவிப்பு + "||" + The lakes will be upgraded to Government-Private Participation in Karnataka

கர்நாடகத்தில் அரசு-தனியார் பங்களிப்பில் ஏரிகள் மேம்படுத்தப்படும் குமாரசாமி அறிவிப்பு