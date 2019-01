மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரியில், தேசிய வாக்காளர் தினத்தை முன்னிட்டு ஆயிரம் மாணவர்கள் பங்கேற்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி + "||" + In Krishnagiri, for the National Electorate Day Awareness program involving thousands of students

கிருஷ்ணகிரியில், தேசிய வாக்காளர் தினத்தை முன்னிட்டு ஆயிரம் மாணவர்கள் பங்கேற்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி