மாவட்ட செய்திகள்

பாளையங்கோட்டையில் நன்னடத்தை கைதிகளுக்கு பெட்ரோல் ‘பங்க்’கில் பணியாற்ற பயிற்சி சிறைத்துறை டி.ஐ.ஜி. பழனி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + In Playankottai Training to work in petrol 'punk' for conducting detainees Prisons Palani started

