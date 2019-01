மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சிற்றம்பலம் பகுதியில் விடுபட்டவர்களுக்கு புயல் நிவாரண தொகை வழங்க வேண்டும் + "||" + The storm relief amount should be given to those who are missing in Tiruchirippalam area

