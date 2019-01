மாவட்ட செய்திகள்

சென்னிமலை அருகே, குடிநீர் வழங்கக்கோரி காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலைமறியல் அரசு பஸ்சை சிறைபிடித்ததால் பரபரப்பு + "||" + To provide drinking water near Senimala Public road traffic with vaccinations The sensation of the state bus jail

சென்னிமலை அருகே, குடிநீர் வழங்கக்கோரி காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலைமறியல் அரசு பஸ்சை சிறைபிடித்ததால் பரபரப்பு