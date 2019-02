மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாவட்டத்தில் ‘மக்களின் அடிப்படை பிரச்சினைக்கு தீர்வுகாண முக்கியத்துவம் அளிப்பேன்’ புதிய கலெக்டர் பேட்டி + "||" + I will give importance to the solution of the basic problem of the people in the Trichy district, "said a new collector

திருச்சி மாவட்டத்தில் ‘மக்களின் அடிப்படை பிரச்சினைக்கு தீர்வுகாண முக்கியத்துவம் அளிப்பேன்’ புதிய கலெக்டர் பேட்டி