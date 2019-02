மாவட்ட செய்திகள்

உதவித்தொகை பெறுவதற்காகவறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ் உள்ளோர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க பொதுமக்கள் ஆர்வம்விண்ணப்பங்களை கொடுக்க அரசு அலுவலகங்களில் குவிந்தனர் + "||" + The public is interested in adding the name to the list below the poverty line They went to government offices to give applications

