மாவட்ட செய்திகள்

புஞ்சைபுளியம்பட்டியில் பரபரப்பு மின்கம்பியில் உரசி பஞ்சுபேல் ஏற்றிவந்த லாரி தீப்பிடித்து எரிந்தது + "||" + The scraping of the wire The lorry was loaded with fire and burned

புஞ்சைபுளியம்பட்டியில் பரபரப்பு மின்கம்பியில் உரசி பஞ்சுபேல் ஏற்றிவந்த லாரி தீப்பிடித்து எரிந்தது