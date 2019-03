மாவட்ட செய்திகள்

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் வெற்றிபெற்றவர்களுக்கு வெயிட்டேஜ் முறையை நீக்கியுள்ளோம் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேட்டி + "||" + We have removed the weightage system for those who have won the qualifying examination

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் வெற்றிபெற்றவர்களுக்கு வெயிட்டேஜ் முறையை நீக்கியுள்ளோம் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேட்டி