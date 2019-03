மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் இதுவரை நடந்த வாகன சோதனையில்ரூ.4¾ கோடி பறிமுதல்கலெக்டர் ரோகிணி தகவல் + "||" + Vehicle testing in the district so far Rupee worth Rs.4.5 crore Collector Rohini informs

