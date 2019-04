மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் எழுச்சியால் 40 தொகுதிகளிலும் “அ.தி.மு.க.-பா.ஜ.க. கூட்டணிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது” தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேட்டி + "||" + In 40 constituencies the AIADMK BJP The prospect of victory for the coalition is bright Tamilisai Soundarajan interview

மக்கள் எழுச்சியால் 40 தொகுதிகளிலும் “அ.தி.மு.க.-பா.ஜ.க. கூட்டணிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது” தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேட்டி